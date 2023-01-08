Военные Южной Кореи начали рассматривать возможность покупки у Израиля системы Sky Spotter

Южнокорейские военные рассматривают возможность покупки израильской системы Sky Spotter для укрепления своих возможностей по обнаружению северокорейских беспилотных летательных аппаратов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Это обусловлено жесткой критикой оборонных ведомств Южной Кореи за неспособность противостоять проникновению пяти северокорейских беспилотников в ее воздушное пространство, которое произошло в конце декабря прошлого года, отмечает агентство.

Решение о том, обратятся ли военные в правительство с предложением о приобретении, будет принято в ближайшие недели после изучения эффективности системы в противодействии угрозам со стороны беспилотников Севера, сообщил источник.