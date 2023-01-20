В Южной Корее снимут требование на ношение масок в большинстве помещений

Власти Южной Кореи приняли решение отменить требование на ношение масок в большинстве закрытых помещений. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что требование будет снято с 30 января. В то же время ношение масок по-прежнему останется обязательным в больницах, аптеках и общественном транспорте. Обязательный масочный режим - единственное действующее в последнее время в стране ограничение, связанное с COVID-19.

Накануне в Южной Корее зафиксировали наименьший за последние три месяца прирост новых случаев заражения коронавирусом (29 816).