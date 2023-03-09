Сеул и Варшава начали переговоры о сотрудничестве в производстве польской БМП Borsuk

Республика Корея и Польша ведут "предварительные консультации" о возможном сотрудничестве при реализации плана Варшавы по приобретению 1 400 боевых машин пехоты (БМП) Borsuk. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Yonhap, ссылаясь на источник в военных кругах.

Стороны обсуждают технологическое сотрудничество и "другие возможности", но окончательное решение еще не принято, указал источник агентства. 1 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал о масштабной модернизации сухопутных сил - Варшава планирует заменить машины BWP-1, которые представляют собой польскую модификацию советской БМП-1. Первые БМП Borsuk должны поступить в армию в 2024-2025 годах.

Как считают наблюдатели, сотрудничество между Сеулом и Варшавой в производстве БМП Borsuk, вероятно, может укрепить оперативную совместимость техники вооруженных сил двух стран, поскольку польская сторона также будет использовать танки K2 южнокорейской разработки. В 2022 году стороны подписали контракт на поставку этой техники.

Помимо этого, по некоторым данным, Польша попросила южнокорейскую компанию построить завод по производству боеприпасов для танков K2 и гаубиц K9.