Президент Южной Кореи направил в Судан более 300 военных для защиты граждан

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал направить военно-морское подразделение к берегам Судана для защиты своих граждан. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на пресс-секретаря главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент Республики Корея приказал оперативно направить сводный отряд по борьбе с пиратством "Чхонхэ" к берегам Судана для защиты южнокорейских граждан, сообщил пресс-секретарь президента. Как отмечает агентство, подразделение состоит из 304 человек и сейчас дислоцируется в порту Салала в Омане.

Ранее власти Республики Корея приняли решение направить военный самолет на американскую базу в Джибути для подготовки к эвакуации соотечественников из охваченного внутренним вооруженным конфликтом Судана. Аналогичное решение в тот же день приняли власти Японии. Они также отправят военно-транспортный самолет C-130 Hercules на базу в Джибути. Ему предстоит вывезти около 60 японских граждан, главным образом сотрудников посольства и Японского агентства международного сотрудничества, а также членов их семей.

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана объявили о согласии на перемирие с армией на время мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) при международном посредничестве. В качестве гарантов назывались Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Ид аль-Фитр празднуется по окончании священного для мусульман поста в месяц рамадан. В 2023 году подавляющее большинство исламских государств начинает отмечать его 21 апреля.