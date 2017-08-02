В России создали летающую модель беспилотного самолета-вертолета "Фрегат"

Компания "Кронштадт" создала летающую модель беспилотника "Фрегат" с измененяемым вектором тяги, которая сочетает в себе одновременно беспилотный самолет и вертолет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании, начальник Центра перспективных исследований Владимир Воронов.

"Кронштадт" создал беспилотник, который может летать как по-самолетному, так и по-вертолетному. Благодаря этому качеству, дальность его полета увеличена в три раза по сравнению в вертолетным беспилотником", — сказал Воронов.

По его словам, дальность полета будет увеличена, потому что этот беспилотник может взлетать как вертолет, после чего переходить на горизонтальный полет и лететь как самолет. "Самолет по определению тратит меньше топлива на ту же дальность, чем вертолет", — подчеркнул Воронов.

Он отметил, что подобная конструкция планера является мировым трендом. "Аппарат вертикального взлета – это священный грааль современной авиации. Над этим работают Agusta Westland и Lockheed Martin, и другие мировые авиационные лидеры", — сказал представитель "Кронштадта".

Ведущий российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Денис Федутинов сообщил РИА Новости, что фактически речь идет о создании в РФ летающий модели конвертоплана.

"Создание летающей модели демонстрирует реализуемость концепции создания аппарата подобной схемы в целом, что, в свою очередь, открывает путь к началу работ по более тяжелым вариантам БЛА" — сказал Федутинов.