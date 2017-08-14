В Москве задержали эмиссара ИГ, руководившего подготовкой терактов

14 августа 2017 14:12 (UTC+04:00)

ФСБ РФ задержала членов ячейки запрещенной организации "Исламское государство" (ИГ), которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

"В Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках города Москвы с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности", — говорится в сообщении.

Задержаны члены террористической группы, в том числе куратор подготовки преступления — эмиссар ИГИЛ, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.

Azernews Newspaper
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