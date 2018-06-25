МИД: США не информируют РФ о плане по палестино-израильскому урегулированию

25 июня 2018 16:30 (UTC+04:00)

Вашингтон не информировал российскую сторону о подготовке плана по палестино-израильскому урегулированию, о разработке которого ранее сообщил советник президента США Джаред Кушнер. Об этом заявил журналистам в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, передает ТАСС.

"Американская сторона не делится с нами этой информацией, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Опасаюсь, что [информацией о проработке плана по палестино-израильскому урегулированию] они и с палестинцами не делятся".

Вашингтон не сможет в одиночку урегулировать палестино-израильский конфликт, уверен Богданов.

"Конечно, они не могут урегулировать этот конфликт в одиночку, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Если бы они могли это сделать, думаю, это давно бы уже состоялось".

"Мы выступаем за коллективную работу, у нас есть "квартет" [международных посредников] (ЕС, ООН, Россия и США) , - указал замминистра. - Но главное, чтобы обе стороны, как Израиль, так и Палестина, сели за стол переговоров. Мы им предлагали для такого контакта нашу площадку".

Богданов также подтвердил готовность Москвы работать со всеми партнерами для урегулирования конфликта. "Готовы взаимодействовать и с европейцами, и с американцами, и с ООН, и с арабскими партнерами", - подчеркнул он.

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