Еще 56 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 56 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Всего в столице умерли 1124 человека с таким диагнозом, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Там добавили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - подчеркнули в штабе.

Коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.