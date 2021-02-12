В России за сутки выявили 15 089 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 089, до 4 042 837. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших, согласно данным штаба, составил около 0,38%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,07%), Еврейской автономной области (0,09%), Магаданской области и Чеченской Республике (по 0,1%). В частности, за сутки было выявлено 1 134 случая заражения в Санкт-Петербурге, 842 - в Московской области, 439 - в Нижегородской области, 359 - в Воронежской области, 345 - в Ростовской области.

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 20 720. Всего уже выздоровели 3 559 142 человека. Их доля, согласно данным штаба, возросла до 88% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 446 пациентов в Санкт-Петербурге, 848 - в Московской области, 445 - в Нижегородской области, 398 - в Ростовской области, 366 - в Приморском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 507 против 553 днем ранее. Всего от инфекции умерли 79 194 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 1,96%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 58 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 30 - в Московской области, 25 - в Ростовской области, 24 - в Воронежской области, 20 - в Красноярском крае, 17 - в Краснодарском крае.

В настоящее время в России продолжает лечение 404 501 человек.