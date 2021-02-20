В России произошло обрушение произошло в цехе

Обрушение произошло в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики, в результате пострадали четыре человека. Под завалами могут оставаться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"20 февраля в 00:44 (мск) поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 27. Самостоятельно спаслись два человека", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, четыре человека пострадали. Поисковые работы продолжаются.