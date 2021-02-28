В России за сутки выявили 11 359 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 359. Общее количество инфицированных достигло 4 246 079. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Число вылечившихся увеличилось за сутки на 12 391, до 3 811 797. В настоящее время в России продолжают лечение 348 160 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 379 против 439 днем ранее. Всего от инфекции умерли 86 122 пациента.

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 737. Всего в столице с начала пандемии выявили 978 476 инфицированных. За сутки умерли из-за коронавируса 48 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 055 летальных исходов. Были выписаны 1 819 пациентов, за все время выздоровели 897 698. В настоящее время в столице продолжают лечение 65 723 человека.