Медведев заявил о пятой фазе пандемии COVID-19 в России

Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РБК, в своей статье для «Российской газеты» сообщил бывший президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», — написал экс-президент.

По его словам, жизнь в «новой реальности» требует продуманных и взвешенных решений, а также долгой «окопной» войны с пандемией. «Эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции», — добавил он.