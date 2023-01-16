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Предприниматели из России и КНР не приедут на экономический форум в Давосе

Россия Материалы 16 января 2023 08:15 (UTC +04:00)
Предприниматели из России и КНР не приедут на экономический форум в Давосе

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Представители бизнеса из России и Китая не будут участвовать в работе открывающегося в понедельник Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает в воскресенье агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно указывает на то, что в этом году список гостей-миллиардеров отличается от перечней прошлых лет, тем самым отражая произошедшее в результате глобальных сдвигов смещение центров силы.

По данным агентства, в Давос прибудут 116 обладателей миллиардных состояний, что на 40% больше, чем 10 лет назад.

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