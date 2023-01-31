В России за сутки выявили 5 792 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 792, летальных исходов из-за ковида - на 45. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 979 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии - 21 950 192 и 395 067 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 102 против 3 861 днем ранее, до 21 349 279.

За сутки в РФ госпитализировали 1 337 заболевших против 380 днем ранее (увеличение на 251,8%). Число госпитализаций увеличилось в 74 регионах и уменьшилось в 5, в 6 субъектах ситуация не изменилась.