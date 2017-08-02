Турция и Катар начали совместные военные учения

2 августа 2017 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Катар начали совместные военные учения, пишут в среду катарские СМИ.

Учения проходят на катарской военной базе Рарик бин Зияд.

В совместных учениях принимают участие около 250 турецких военных.

Ранее сообщалось, что ВС Катара и военный контингент Турции в Дохе проведут совместные военные учения.

В Турции ранее был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Девятого июня вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
Новости по теме
Министр обороны Катара считает невозможным военное решение кризиса
Арабские страны 1 августа 19:38
Доха подала жалобу в ВТО из-за торговой блокады четырех арабских стран
Бизнес 31 июля 20:03
Глава МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в политизации хаджа
Арабские страны 31 июля 16:04
Катар отверг заявление глав МИД арабской "четверки" по итогам встречи в Манаме
Арабские страны 31 июля 11:38
В случае ЧС арабская "четверка" откроет воздушное пространство для Катара
Арабские страны 30 июля 23:44
Арабские страны готовы к диалогу с Катаром
Арабские страны 30 июля 18:32
Катар призвал ООН помочь в урегулировании кризиса в Персидском заливе
В мире 28 июля 14:34
В ЕС призвали к диалогу по решению кризиса вокруг Катара
В мире 25 июля 15:15
Турция надеется на скорейшее решение катарского кризиса – Эрдоган
Турция 25 июля 13:40
Глава CENTCOM обсудил с эмиром Катара борьбу с терроризмом
США 23 июля 17:15
Госсекретарь США Тиллерсон призвал арабские страны снять блокаду с Катара
В мире 21 июля 17:44
Турция продолжит усилия для решения катарского кризиса – Эрдоган
Турция 21 июля 16:50
Усилия Турции в решении катарского кризиса дают результаты – советник экс-премьера (Эксклюзив)
Точка зрения 21 июля 14:13
Катар готов начать диалог со всеми втянутыми в кризис странами
Арабские страны 21 июля 05:35
Эмир Катара своим указом ввел новые меры по борьбе с терроризмом
Арабские страны 21 июля 00:20
Кризис в Катаре может обернуться для Турции дипломатическим прорывом - эксперт
Точка зрения 20 июля 20:07
Анкара в одиночку не сможет решить катарский кризис
Турция 20 июля 17:01
Арабские страны раскрыли список требований к Катару
Арабские страны 20 июля 13:55