35 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Турции
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Османийе опрокинулся автобус, перевозящий возвращающихся с похода музей по случаю Международного женского дня.
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП пострадали 35 человек.
На место происшествия было привлечено большое количество бригад скорой помощи, спасатели и полиция.
Раненые были доставлены в ближайшие больницы.
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