35 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Турции

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Османийе опрокинулся автобус, перевозящий возвращающихся с похода музей по случаю Международного женского дня.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП пострадали 35 человек.

На место происшествия было привлечено большое количество бригад скорой помощи, спасатели и полиция.

Раненые были доставлены в ближайшие больницы.