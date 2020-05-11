В Турции с 16 по 19 мая введут четырехдневный комендантский час

БАКУ /Trend/ - В Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса с 16 по 19 мая введут четырехдневный комендантский час. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"16, 17, 18 и 19 мая вновь будет введен запрет на выход на улицу из дома", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что снимается запрет на въезд и выезд из девяти провинций (Адана, Денизли, Диярбакыр, Кахраманмараш, Мардин, Орду, Текирдаг, Трабзон и Шанлыурфа).