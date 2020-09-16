Эрдоган провел переговоры с премьером Италии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации, стороны обсудили шаги по развитию двусторонних отношений.

Лидеры также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.