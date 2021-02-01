7 006 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 128 человек, общее число жертв заболевания достигло 25 993.

Об этом, как передает Trend, сообщил в министерстве здравоохранения страны.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 477 463, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 6 562 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 006 человек, общее число выздоровевших достигло 2 362 415.