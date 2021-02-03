8 639 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 120 человек, общее число жертв заболевания достигло 26 237.
Об этом, как передает Trend, сообщил в министерстве здравоохранения страны.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 492 977, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 795 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 639 человек, общее число выздоровевших достигло 2 379 070.
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