8 639 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 120 человек, общее число жертв заболевания достигло 26 237.

Об этом, как передает Trend, сообщил в министерстве здравоохранения страны.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 492 977, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 795 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 639 человек, общее число выздоровевших достигло 2 379 070.