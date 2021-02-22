Более пяти тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 77 человек, общее число жертв заболевания достигло 28 060.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 638 422, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 6 546 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 002 человека, общее число выздоровевших достигло 2 523 760.