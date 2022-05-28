Чавушоглу заявил о «новой эре» в отношениях Турции с ОАЭ

Турция и Объединенные Арабские Эмираты вступили в новую эру в двусторонних отношениях. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с коллегой из ОАЭ Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном в Стамбуле.

«ОАЭ - наш крупнейший торговый партнер в регионе Персидского залива. В 2021 году объем двусторонней торговли достиг 8 миллиардов долларов. Этот показатель, которого мы достигли, вселил в нас еще большие надежды на будущее», - отметил Чавушоглу.

По словам турецкого министра, Анкара и Абу-Даби обладают потенциалом, позволяющим в ближайшем будущем довести объем товарооборота до 10 миллиардов долларов. Он добавил, что вслед за достижением этой цели странам необходимо установить новую планку по объему двусторонней торговли- не менее 15 миллиардов долларов.

Глава турецкой дипломатии также прокомментировал тему глобального энергетического и продовольственного кризиса. «Война в Украине еще раз показала, что нам как никогда нужны солидарность и единство», - заметил дипломат по этому поводу.

Чавушоглу коснулся и взаимодействия двух стран на международной арене. В частности он отметил, что в Ливии стороны теперь действуют сообща для обеспечения стабильности в этой стране, несмотря на расхождения во мнениях, которые у них были ранее.

Глава МИД напомнил о глубоких исторических и культурных связях между Турцией и ОАЭ. Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что в Анкаре полны решимости укреплять отношения с Абу-Даби во всех областях.

В свою очередь Абдулла бин Заид Аль Нахайян также акцентировал внимание на увеличении объема торговли между двумя странами.

По его словам, расширение двустороннего товарооборота более чем на 80% за последние два года свидетельствует о взаимной воле двух стран в этом отношении.

Дипломат сообщил, что среди компаний ОАЭ существует огромный интерес к Турции из-за ее потенциала в таких отраслях, как энергетика, туризм и железнодорожный транспорт.

Аль Нахайян приветствовал недавний визит Чавушоглу в Израиль и Палестину. Он подчеркнул важность этой поездки для продвижения мирного процесса между Израилем и Палестиной.