Турецкий учебно-боевой самолет HÜRJET готовят к первому полету

Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) представила новейшую продукцию на Авиационно-космическом фестивале TEKNOFEST KARADENİZ в провинции Самсун на черноморском побережье Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Мероприятие организовано Турецким фондом технологической команды (T3 Foundation) и Министерством промышленности и технологий Турции на территории аэропорта Самсуна.

Агентство «Анадолу» является информационным партнером фестиваля.

Гости фестиваля получили возможность посмотреть также самолеты Gökbey, HÜRJET, турецкий военный истребитель TF-X, Anka, Aksungur производства TUSAŞ. Компания также организует различные мероприятия для участников.

Компания готовит учебно-боевой самолет HÜRJET к первому полету, запланированному на 18 марта 2023 года.

Гендиректор TUSAŞ Темел Котил сказал АА, что цель фестиваля - вдохновить молодежь на новые технологические разработки.

По его словам, к 100-летию независимости Турецкой Республики компания готовит к полету HÜRJET, турецкий военный истребитель TF-X и вертолет Atak-2, полеты запланированы на 18 марта 2023 года.

Котил подчеркнул, что разработка TF-X крайне важно в плане судьбы и будущего Турции, а HÜRJET, Atak-2 - сами по себе - прекрасные проекты.

«Настоящее богатство Турции- молодежь, собравшаяся на площадке фестиваля. Молодые таланты продолжат наше дело. Можно разработать все что угодно, в том числе отечественный боевой самолет, но если продолжения не будет, то все закончится. Это того не стоит. Но в глазах детей есть большой энтузиазм»,- сказал он.

Далее гендиректор компании подробно рассказал о процессе разработки и сборки HÜRJET.

По его словам, сборка боевой машины близится к концу, проводятся работы по внутренней части, скоро самолет поставят на шасси, компания готовится к тестовым испытаниям и в дальнейшем к первому полету 18 марта 2023 года.

«На фестивале выставлена прекрасная mock-up модель (трехмерную модель) нашего самолета. Первый полет Atak-2 также запланирован на первые месяцы следующего года. Gökbey совершил демонстрационный полет на TEKNOFEST, выполнив отличные маневры»,- продолжил Темел Котил.

По его словам, в настоящее к продаже готов один Gökbey, серийное а производство налажено, боевые машины будут переданы турецкой жандармерии.

«Вертолеты также поступят в инвентарь Минздрава Турции в качестве санитарных. Совершил полет и Hürkuş, который хоть и с винтами, но не уступает военному самолету. Компания каждый раз демонстрирует новую продукцию на фестивале TEKNOFEST, параллельно реализуются продажи. Hürkuş, Atak, Anka, Aksungur пользуются спросом в других странах», - добавил он.