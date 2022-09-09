Турция готова довести товарооборот с Хорватией до $5 млрд

Турция готова довести товарооборот с Хорватией до отметки в пять млрд долларов в год. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Хорватия-Турция в четверг в Загребе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства указал, что с 2016 года по сегодняшний день объем торговых связей между Турцией и Хорватией вырос в целом в 2,5 раза - с 287 млн в 2015 году до 900 млн по итогам 2021 года.

При этом в первые восемь месяцев текущего года турецко-хорватская торговля оценивается в 760 млн долларов.

«В краткосрочной перспективы объем торговли между нашими странами может с легкостью достигнуть планки в 2 млрд долларов. При этом нет никаких преград на пути достижения цели в 5 млрд долларов», - отметил он.

Эрдоган привлек внимание к вкладу турецких компаний в развитие стратегически важных секторов хорватской экономики.

«Турецкие компании действуют в таких областях экономики Хорватии, как: туризм, возобновляемая энергетика и банковское дело. Объем турецких инвестиций достиг 200 млн евро», - сказал Эрдоган.

По его словам, власти двух стран должны предпринять все возможные шаги по устранению барьеров на пути бизнеса.

Глава турецкого государства привлек внимание к потенциалу турецкой экономики, подтвердившей свою стойкость к кризисам на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Объем экспорта Турции по состоянию на сентябрь 2022 года превысил 250 млрд долларов, констатировал Эрдоган.

Турецкие строительные компании-подрядчики до сегодняшнего дня реализовали за рубежом 11 300 проектов на общую сумму в 460 млрд долларов, продолжил президент.

К достижениям современной Турции, Эрдоган причислил тот факт, что страна входит в число трех ведущих разработчиков беспилотной авиации.

«Мы готовы создать все условия для иностранных инвесторов, в том числе из Хорватии», - подчеркнул турецкий лидер.