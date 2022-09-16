В Вашингтоне прошли переговоры Турции и США

В Вашингтоне в четверг, 15 сентября, состоялось очередное заседание Стратегического консультативного механизма Турция-США, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турецкую делегацию на обсуждениях возглавил заместитель главы МИД Седат Онал. С американской стороны в заседании приняли участие замгоссекретаря Уэнди Шерман и представитель Госдепа Виктория Нуланд.

В совместном заявлении по итогам третьего тура переговоров отмечается, что стороны подтвердили тесное сотрудничество между двумя союзниками по НАТО, и обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также стратегическим и глобальным вопросам.

Делегации рассмотрели также глубокие экономические, культурные и социальные связи, составляющие основу двусторонних отношений между Турцией и США.

Стороны подтвердили свою совместную приверженность содействию международному миру и стабильности, а также дальнейшему развитию и укреплению непоколебимого оборонного партнерства между Турцией и Соединенными Штатами.

Они выразили удовлетворение недавним ростом двусторонних торговых отношений и подчеркнули свою решимость и далее развивать экономическое сотрудничество во всех областях.

Стороны также заявили, что Турция и США имеют общее стремление поддерживать глобальное здравоохранение, продовольственную и энергетическую безопасность, и подчеркнули, что будут работать вместе над укреплением энергоснабжения.

Стороны обсудили также политические события в регионе, обменялись мнениями о важности укрепления трансатлантических отношений, подчеркнули необходимость борьбы со всеми формами и проявлениями терроризма.

Делегации подтвердили свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили возможности дальнейшего укрепления единства НАТО и координации между ними.

Во время переговоров США выразили удовлетворение посредническими усилиями Турции по реализации Стамбульского соглашения о безопасной транспортировке украинского зерна через Черное море.

Помимо того, стороны оценили возможности сотрудничества между Турцией и США в различных регионах мира, включая Ближний Восток и Африку, и подчеркнули важность укрепления мира на Южном Кавказе.

Анкара и Вашингтон выразили удовлетворение продолжением эффективного и искреннего обмена мнениями и договорились о продолжении взаимных визитов на высоком уровне в будущем.

Представители Турции и США заявили, что рассмотрят прогресс, достигнутый в отношениях, и новые направления сотрудничества на последующих заседаниях Стратегического механизма.