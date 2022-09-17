Президент Эрдоган отправился в США

Президент Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Нью-Йорк, где он примет участие в 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) и проведет ряд встреч, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Эрдоган завершил свою программу визита в Самарканд, где он участвовал в 22-м Саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в качестве специального гостя.

Президента Турции в аэропорту Самарганда провожали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель премьер-министра Джамшид Ходжаев, заместитель министра иностранных дел Гайрат Фазилов, посол Турции в Ташкенте Олган Бекар, посол Узбекистана в Анкаре Алишер Азамходжаев и другие официальные лица.

Эрдогана во время поездки в США сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр финансов и казначейства Нуреддин Небати, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, президент Президиума оборонной промышленности Исмаил Демир, руководитель управления по коммуникациям Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и заместитель председателя ПСР и пресс-секретарь партии Омер Челик.

Президент Эрдоган в США примет участие в работе 77-й Генассамблеи ООН и проведет ряд встреч.