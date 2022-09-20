РФ и Украина достигли договоренности по обмену 200 военнопленными - Эрдоган

Между Россией и Украиной в настоящее время достигнута договоренность по поводу обмена 200 военнопленными.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган американскому телеканалу PBS в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам президента, Турция настаивает на том, чтобы свести вместе президентов России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.«У нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Нам это пока не удалось, но я не теряю надежды», - сказал глава государства.

По словам Эрдогана, Турция проводит переговоры как российской стороной, так и украинской, стремясь достичь результата.

«Мы ведем переговоры и с Путиным, и с Зеленским. Мы должны стремиться достичь результата, контактируя с обоими лидерами, а не выступая на стороне одного из них», - отметил президент.

Комментируя отношения Турции с ЕС, Эрдоган сказал, что Евросоюз в течение 52 лет не допускал Турцию к себе ближе.

«ЕС допускает нас к себе в течение 52 лет, потом задается вопросами «почему она (Турция) проводит переговоры с другими. Конечно проведем. Мы не будем отчитываться перед ЕС», - подчеркнул он.

«Очень важно, что Турция, которая имеет сильную позицию, удерживается в стороне при помощи тактики отвлечения внимания. Нам, возможно, придется искать другие пути», - добавил президент.

Эрдоган назвал неверным, что две дружественные страны вводят санкции против Турции по поводу самолетов F-16.

«В последний раз, (президент США Джо) Байден пообещал мне решить данный вопрос», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что Турция сама будет решать как дальше поступить, если не получит желаемого результата от США по поводу самолетов F-16.