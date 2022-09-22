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При посредничестве Турции состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной - Калын

Турция Материалы 22 сентября 2022 02:01 (UTC +04:00)
При посредничестве Турции состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной - Калын

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БАКУ /Trend/ - При посредничестве Турции состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.

"Россия и Украина при посредничестве Турции обменялись 200 военнопленными.

Этот обмен, который состоялся в результате интенсивной дипломатической работы нашего президента, является одним из наиболее важных результатов мирной дипломатии, проводимой нашей страной.

Турция всегда выступает за мир", - написал он.

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