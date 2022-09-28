Глава Минобороны Турции призвал Афины уважать принципы добрососедства

Турция продолжает давать адекватный ответ на все незаконные действия Греции как за столом переговоров, так и «на местах». Анкара не допустит формирования в регионе статус-кво, ущемляющего интересы Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на мероприятии, посвященном Дню ветеранов.

Вместе Акаром в мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Муса Авсевер, командующий ВМС Эрджумент Татлыоглу, командующий ВВС Атилла Гюлан, заместитель министра национальной обороны Шуай Алпай, Алпаслан Каваклыоглу и Мухсин Дере.

По его словам, у Афин сформировалось ошибочное восприятие того, что вывод разногласий на международную плоскость, изменит ситуацию в регионе.

Турецкий министр призвал греческую сторону осознать всю серьезность сложившейся ситуации.

«Сходите с ошибочного пути. Избегайте провокации, которые приведут к катастрофе. Не спускайтесь в колодец на "чужой веревке". Турция в очередной раз искренне призывает здравомыслящих греков к диалогу и решению проблем мирными методами, в соответствии с международным правом, в свете добрососедских отношений», - подчеркнул Акар.

По словам главы турецкого оборонного ведомства, Анкара готова превратить Эгейское и Средиземное моря в «зону дружбы».

«Если Афины перестанут видеть в Анкаре врага, и признают Турцию надежным союзником и соседом, то в итоге выиграет не только Греция, но и весь регион, а также НАТО. Греческий народ должен быть уверен в том, что Турция выступает за мирное и процветающее совместное будущее», - сказал он.

Акар подчеркнул, что Турция полна решимости защищать свои права и интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, в том числе в вопросе Кипра.