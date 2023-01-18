Глава МИД Турции посетит с визитом США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 17-20 января совершит визит в США. Об этом сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник, 18 января, Чавушоглу проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча состоится в рамках Стратегического механизма Турция-США.

Стороны обсудят весь спектр двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по региональной проблематике.

Запланированы встречи Чавушоглу с представителями аналитических центров в Вашингтоне и Хьюстоне, а также с проживающими в США турками.

Ожидается, что Мевлют Чавушоглу примет участие в открытии новой канцелярии Генерального консульства Турции в Хьюстоне.

В последний день визита глава МИД Турции в Нью-Йорке встретится с председателем 77-й сессии ГА ООН Чабой Кёрёши.

Перед отлетом Чавушоглу в Нью-Йорк 17 января в Вашингтоне с его участием пройдут консультации между делегациями Турции и США во главе с замглавы МИД Турции Седатом Оналом и замегоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.