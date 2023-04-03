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Еще 6 провинций Турции объявлены зонами стихийного бедствия

Турция Материалы 3 апреля 2023 17:04 (UTC +04:00)
Еще 6 провинций Турции объявлены зонами стихийного бедствия

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Еще 6 провинций Турции объявлены зонами стихийного бедствия, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что признаны зонами стихийного бедствия населенные пункты в Бингеле, Кайсери, Мардине, Тунджели, Нигде и Батмане, где произошло разрушение зданий во время землетрясений, произошедших на территории этих провинций 6 февраля.

Напомним, что в турецких провинциях Адана, Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа с 01:00 8 февраля было объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

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