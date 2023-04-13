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Турция - одна из пяти стран с наибольшей численностью дипкорпуса - Мевлют Чавушоглу

Турция Материалы 13 апреля 2023 15:49 (UTC +04:00)
Турция - одна из пяти стран с наибольшей численностью дипкорпуса - Мевлют Чавушоглу

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БАКУ /Trend/ - Турция - одна из пяти стран с наибольшей численностью дипломатического корпуса в мире.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на симпозиуме "Дипломатический опыт веков", посвященном 100-летию основания Республики.

"Сегодня Турция является одной из пяти стран с наибольшей численностью дипломатического корпуса в мире, с 260 представительствами. Мы предоставляем широкий спектр услуг нашим гражданам в мире, используем самые быстрые инновационные технологии", - сказал он.

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