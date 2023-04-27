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Эрдоган продолжит участие в мероприятиях после отдыха

Турция Материалы 27 апреля 2023 01:55 (UTC +04:00)
Эрдоган продолжит участие в мероприятиях после отдыха

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит участие в мероприятиях после небольшого отдыха.

Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"В некоторых зарубежных СМИ распространяются безнравственные лживые новости о здоровье нашего президента. Наш президент исполняет свои обязанности. После небольшого отдыха он продолжит участие в программах в том же духе", - отметил Челик.

Пресс-секретарь партии также выразил благодарность за пожелания о выздоровлении.

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