Власти Турции нацелены на защиту исторического наследия страны - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции нацелены на защиту наследия страны, что отражается в восстановлении и реставрации культурных и исторических объектов, передает Trend. В своей речи на открытии после реставрации мечети Ваникёй в стамбульском районе Ускюдар, президент Эрдоган отметил, что только Управлением фондов Турции с 2002 года было отреставрировано 5,5 тысячи объектов наследия страны.

Президент напомнил, что мечеть Ваникёй была построена 358 лет назад у берегов Стамбульского пролива (Босфор) и недавно серьезно пострадала от пожара. В связи с этим было принято решение о ее реставрации.

Эрдоган выразил благодарность Министерству культуры и туризма Турции, а также отдельным фондам за их работу по восстановлению мечети.

Он подчеркнул, что мечети являются не только религиозными объектами, но и свидетельством исторических корней турецкого народа на этих землях. Мечети, по словам президента, являются мостом, связывающим с тысячелетней историей.

Эрдоган подчеркнул важность бережного отношения к историческим объектам, называя такой подход "долгом верности" перед культурой Турции