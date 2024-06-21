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Президент Турции в июле посетит четыре страны

Турция Материалы 21 июня 2024 05:47 (UTC +04:00)
Президент Турции в июле посетит четыре страны
Фото: Сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в июле посетить Казахстан, Азербайджан, США и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), передает Trend.

Первым пунктом его зарубежных визитов станет Астана, где 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Затем Президент Эрдоган отправится в Азербайджан, где в городе Шуша проведет встречи с участниками неформального саммита лидеров стран-членов Организации тюркских государств.

С 9 по 11 июля он посетит США для участия в саммите стран НАТО. В Вашингтоне также запланированы встречи Эрдогана с различными официальными лицами, включая Президента США Джо Байдена.

Наконец, 20 июля Эрдоган посетит Лефкошу, где состоятся торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию операции ВС Турции по поддержанию мира на Кипре.

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