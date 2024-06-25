Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в Администрации президента Турции.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили террористические акты, совершенные в Дагестане.

Эрдоган выразил глубокие соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего выздоровления раненым, отметив, что Турция выступает против всех форм терроризма и решительно осуждает подобные нападения.

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