В Белом доме заявили, что Скарамуччи покинул администрацию США

1 августа 2017 01:13 (UTC+04:00)

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи покинул администрацию США и не имеет в ней других должностей, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"У него нет никакой роли на данный момент в администрации Трампа", — заявила Сандерс на брифинге.

В понедельник Белый дом сообщил, что спустя всего десять дней после назначения Скарамуччи подал в отставку, чтобы "дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду".

По словам Сандерс, Трамп посчитал неподобающими комментарии Скарамуччи в отношении коллег по Белому дому. Ранее Скарамуччи в интервью СМИ в грубой форме высказался о своих коллегах, а позднее пояснил, что "слишком доверился корреспонденту", однако отказываться от своих слов не стал.

Ранее в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли, до этого бывший министром внутренней безопасности, а пост пресс-секретаря заняла Сара Сандерс. Также в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям, экс-финансист Скарамуччи, которого в прессе называли причиной отставки Прибаса и Спайсера.

Azernews Newspaper
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