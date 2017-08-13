Трамп заподозрил ключевого помощника в раскрытии секретных данных журналистам

13 августа 2017 04:27 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп начал подозревать одного из ближайших своих помощников - Стивена Бэннона - в организации утечек в СМИ важной информации о работе администрации, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

По словам его источников, Трамп уже поделился своими подозрениями с некоторыми из сторонников. По оценке портала, появились сомнения в том, сохранит ли Бэннон статус главного политического стратега в администрации.

Согласно сведениям источников Axios, у Бэннона стало меньше возможностей для встреч с президентом США после назначения в конце июля руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. В отличие от ряда других ключевых помощников американского лидера, он не поехал ранее в этом месяце вместе с президентом в гольф-клуб в Нью-Джерси. Бэннон практически не имеет союзников в администрации, ранее он уже не раз вызывал серьезное недовольство Трампа.

Президент США, в частности, публично обвинял Бэннона в том, что тот слишком много внимания уделяет личной популярности. Среди его соперников в Вашингтоне Axios называет дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера. Супруги занимают должности помощников американского лидера.

Трамп заявил о намерении назначить Бэннона своим главным политическим стратегом и старшим советником в ноябре 2016 года. До этого последний руководил предвыборным штабом республиканца и помогал ему формировать новую администрацию. Бэннон отказался от комментариев в связи с публикацией Axios.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп призвал не допустить насилия на фоне акции в Виргинии
Россия 12 августа 22:06
Власти Венесуэлы назвали заявления Трампа прямой угрозой суверенитету страны
Другие страны 12 августа 21:32
КНДР "по-настоящему" пожалеет, если продолжит угрожать США - Трамп
США 12 августа 00:42
Сенаторы США призвали Трампа не блокировать поставки нефти из Венесуэлы
Другие страны 11 августа 06:34
Трамп поблагодарил Путина за сокращение дипмиссии в России
США 11 августа 01:40
Ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либо - Трамп
США 9 августа 16:11
Трамп и Макрон обсудили по телефону урегулирование в Сирии и Ираке
США 5 августа 02:55
СМИ заподозрили Трампа в попытке уклониться от налогов
США 4 августа 22:28
Трамп пока не планирует телефонный разговор с Путиным
США 3 августа 23:24
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
Россия 2 августа 19:57
Трамп подписал закон об антироссийских санкциях
Россия 2 августа 18:36
Сенат США утвердил нового директора ФБР
США 2 августа 01:23
Трамп разочарован бездействием Китая по решению проблемы КНДР
США 30 июля 03:56
Белый дом: Трамп намерен подписать законопроект с санкциями против Москвы
США 29 июля 08:11
Трамп назначил Джона Келли новым главой аппарата Белого дома
США 29 июля 01:35
Трамп передал свою зарплату за II квартал Министерству образования
США 26 июля 23:40
Трамп может подписать закон о санкциях против Ирана - эксперт
Точка зрения 26 июля 19:12
Трамп заявил, что США готовят крупное торговое соглашение с Великобританией
США 26 июля 07:27