СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза

29 июня 2018 09:22 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп предлагал главе Франции Эммануэлю Макрону выйти из Евросоюза, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейские правительственные источники, передает РИА Новости.

Как сообщается, Трамп и Макрон в конце апреля обсуждали в Белом доме вопросы торговли. "Почему вы не выйдете из ЕС?", — якобы спросил Трамп, согласно источникам. Затем президент США пообещал, что в случае выхода из Евросоюза Трамп предложит Франции двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация.

Материал, опубликованный в рубрике "Мнение", приурочен к поездке Трампа в Европу, где в следующем месяце он посетит саммит НАТО и встретится в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным.

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