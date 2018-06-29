Стрелявший в редакции газеты в Мэриленде приобрел ружье легально

29 июня 2018 20:12 (UTC+04:00)

Стрелявший в редакции газеты в Аннаполисе использовал легально приобретенное ружье, сообщил на пресс-конференции в эфире местных телеканалов шеф полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алотмэр, передает РИА Новости.

В результате стрельбы в четверг погибли пять человек, двое были ранены. Имя подозреваемого названо не было, но СМИ пишут, что его зовут Джеррод Уоррен Рамос. Он много лет безуспешно судился с газетой и ругал ее сотрудников в интернете.

"Использовалось помповое ружье. Оно было легально куплено около года назад", - сказал шеф полиции. По его словам, найдена машина подозреваемого, в его доме произведен обыск.

"Мы нашли улики в доме. Они показывают, что планирование (преступления) велось из этой квартиры", - сказал Алотмэр, добавив, что не может предоставить подробности.

Он также уточнил, что подозреваемый отказывается сотрудничать с полицией. "Таким образом, мы пытаемся вести дело иным путем", - сказал шеф полиции.

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Azernews Newspaper
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