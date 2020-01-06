Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

6 января 2020 19:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп на фоне отказа Ирана от последнего ограничения в рамках ядерной сделки заявил, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал он в понедельник в Twitter полностью заглавными буквами.

Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним". При этом отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

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