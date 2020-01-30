Facebook выплатит $550 млн для урегулирования претензий из-за сбора биометрических данных

Американская компания Facebook согласилась выплатить $550 млн в рамках урегулирования претензий со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в противоправном сборе биометрических данных пользователей одноименной социальной сети, передает Trend со ссылкйо на ТАСС.

Как он уточнил, упомянутая выше сумма включена в графу расходов и издержек в опубликованном в среду отчете компании за четвертый квартал прошлого года. "Мы решили добиваться урегулирования [претензий], чтобы оставить эту тему в прошлом, в наилучших интересах наших сообщества и акционеров", - пояснил он.

Данное разбирательство было начато в 2015 году, когда жители штата Иллинойс предъявили Facebook коллективный иск, потребовав компенсации за сбор биометрических данных пользователей без их согласия и в нарушение законов Иллинойса. Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, к примеру, информацию о цвете их глаз. Из искового заявления следовало, что таким образом были нарушены права примерно 6 млн жителей штата.

В течение нескольких лет юристы Facebook добивались лишения иска статуса коллективного, а также полного прекращения производства по делу.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире.

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