Число привившихся от COVID-19 американцев превысило число заразившихся в стране

Число вакцинировавшихся от коронавируса американцев превысило общее количество инфицированных в Соединенных Штатах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По последним оценкам 26,5 млн жителей США была введена одна или две дозы вакцины от коронавируса. При этом отмечается, что с момента регистрации первого инфицированного на территории страны было зафиксировано 26,2 млн случаев заражения. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Как указывает Bloomberg, в среднем в Соединенных Штатах ежедневно вводится около 1,35 млн доз вакцины, что, по оценкам агентства, больше чем в любой другой стране мира.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США из-за коронавируса умерли свыше 443 тыс. человек. Страна по показателям смертности и количеству инфицированных занимает первое место в мире.