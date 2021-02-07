В США заявили, что активизируют сбор данных об экстремистах для предотвращения атак

Экстремистские группировки, действующие в США, являются одной из самых серьезных угроз для страны, американским властям следует активно собирать информацию о них и действовать на опережение. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью журналистам телеканала CNN, которое полностью вышло в эфир в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США подчеркнул, что "намерен удвоить усилия в борьбе с распространением ненависти и с одной из самых серьезных угроз для страны - внутренним терроризмом". По словам Майоркаса, его ведомство намерено активно собирать данные о возможных атаках, которые готовят экстремистские группировки. Для МВБ, как он подчеркнул, важно "работать на опережение" и предотвращать возможные действия со стороны экстремистов еще на стадии их подготовки.

"Данная угроза является постоянной, о чем свидетельствуют события 6 января", - констатировал Майоркас. В этот день сторонники республиканца Дональда Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию, после того как Трамп обратился к собравшимся на митинг у Белого дома.