Байден: США не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его к переговорам по СВПД

США 8 февраля 2021 01:34 (UTC+04:00)
Байден: США не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его к переговорам по СВПД

Соединенные Штаты не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого транслировался в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главу государства спросили, сделает ли он первый шаг и отменит ли антииранские санкции, чтобы вернуть Тегеран к переговорам по СВПД. "Нет", - ответил Байден. Он согласился с тем, что Иран должен сделать первый шаг и прекратить обогащение урана.

В воскресенье руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Вашингтон должен сначала отменить санкции для возвращения Тегерана к ядерной сделке, а не выдвигать новые условия. Хаменеи добавил, что США и европейские страны не имеют права ставить Ирану условия, "поскольку они растоптали все свои обещания".

Впоследствии источник в вашингтонской администрации пояснил агентству Reuters, что исламской республике необходимо прекратить обогащение урана сверх объемов, разрешенных СВПД. "Они [иранцы] должны прекратить обогащение сверх разрешенных СВПД пределов. В позиции США ничего не изменилось. Соединенные Штаты хотят, чтобы Иран вернулся к выполнению своих обязательств по СВПД, и если они [иранцы] это сделают, Соединенные Штаты поступят таким же образом", - прокомментировал источник слова Байдена.

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