Байден 10 февраля посетит Пентагон

Президент Джо Байден в среду, 10 февраля, намерен посетить Министерство обороны США. Об этом заявил в понедельник на брифинге помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам предстоит напряженная неделя. Мы ждем в среду визит главнокомандующего - президента Байдена", - сказал Кирби.

"Он встретится с руководством министерства, а также выступит перед его сотрудниками. Я не могу сказать точно, о чем пойдет речь", - добавил Кирби.