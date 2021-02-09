Байден 10 февраля посетит Пентагон
Президент Джо Байден в среду, 10 февраля, намерен посетить Министерство обороны США. Об этом заявил в понедельник на брифинге помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Нам предстоит напряженная неделя. Мы ждем в среду визит главнокомандующего - президента Байдена", - сказал Кирби.
"Он встретится с руководством министерства, а также выступит перед его сотрудниками. Я не могу сказать точно, о чем пойдет речь", - добавил Кирби.
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