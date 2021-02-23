Флаги в США будут приспущены на пять дней в память о жертвах коронавируса
Президент США Джо Байден намерен подписать распоряжение о том, чтобы на пять дней приспустить флаги над американскими правительственными зданиями в память о 500 тыс. умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 499 309 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.
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