Fitch ожидает снижения цен на золото к 2023 году до $1200 за тройскую унцию

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения цен на золото до $1200 за тройскую унцию к 2023 году. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении агентства.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе цены снизятся до уровня $1200 за тройскую унцию", - отмечают в агентстве.

При этом в 2021-2022 годах, в связи с повышением спроса из-за потока инвестиций и покупок центральными банками, цена на золото достигнет $1600 и $1400 за тройскую унцию соответственно.

По данным на 14:00 мск цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) находилась на уровне $1 793,6 за тройскую унцию.