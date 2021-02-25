Fitch ожидает снижения цен на золото к 2023 году до $1200 за тройскую унцию
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения цен на золото до $1200 за тройскую унцию к 2023 году. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении агентства.
"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе цены снизятся до уровня $1200 за тройскую унцию", - отмечают в агентстве.
При этом в 2021-2022 годах, в связи с повышением спроса из-за потока инвестиций и покупок центральными банками, цена на золото достигнет $1600 и $1400 за тройскую унцию соответственно.
По данным на 14:00 мск цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) находилась на уровне $1 793,6 за тройскую унцию.
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