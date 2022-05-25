ВМС США решили сократить вредные выбросы в атмосферу

К 2035 году военно-морские силы США перейдут на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, что позволит сократить загрязнение воздуха на 65% в течение следующих трех десятилетий. Об этом говорится в новой климатической стратегии ВМС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает Federal News Network.

Документ является частью более широкой стратегии Министерства обороны США, которая защищает вооруженные силы от будущих последствий экстремальных погодных условий и пытается смягчить некоторые воздействия Пентагона на окружающую среду.

«Военно-морской флот находится в центре внимания климатического кризиса, и это действительно влияет на нашу боеготовность на флоте и в Корпусе морской пехоты. Мы делаем большие шаги, чтобы попытаться смириться с этим», — заявил министр ВМС Карлос Дель Торо подкомитету по защите ассигнований Палаты представителей.

Дель Торо отметил, что база материально-технического снабжения морской пехоты Олбани в мае 2022 года стала первой военной базой с нулевым потреблением энергии, что означает, что она получает столько же энергии от возобновляемых ресурсов, сколько и от ископаемого топлива.

В стратегии содержится несколько целей, в том числе снижение вклада ВМФ в выбросы парниковых газов и способностью ВМС работать в условиях изменения климата.

Ожидается. что к 2050 году военно-морской флот сократит выбросы на 65%, к 2030 году будет получать всю свою энергию из источников, не загрязняющих окружающую среду, а к 2035 году закупит автомобили с нулевым уровнем выбросов.

К 2032 году военно-морской флот также сократит выбросы от зданий на 50% и уберет не менее половины своих отходов со свалок, используя другие методы, такие как компостирование пищевых продуктов.