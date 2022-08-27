Пентагон заключил с Raytheon контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины на $182 млн

Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины на $182 млн. Об этом сообщило в пятницу американское оборонное ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Компания] Raytheon получила контракт с фиксированной стоимостью $182 295 333 на закупку систем NASAMS. <...> Ориентировочная дата завершения [работ по производству комплексов] - 23 августа 2024", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что оплата будет производиться за счет средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).